كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب الليبي يعقد أول جلسة رسمية غدا في بنغازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر برلماني في مجلس النواب الليبي اليوم الجمعة، أن رئاسة مجلس النواب الليبي سوف تستأنف جلستها السابقة في مدينة بنغازي لأول مرة منذ انتخاب مجلس النواب الليبي عام 2014.

وأكد المصدر البرلماني الليبي، أن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح قد وصل مساء اليوم إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد لاستئناف الجلسة السابقة التي علقت وستعقد لأول مرة جلسة لمجلس النواب في مدينة بنغازي لمناقشة جدول أعمال الجلسة الماضية".

يشار إلى أن مجلس النواب علق جلسته الماضية يوم 2 أبريل حيث صوت على عقد الجلسة القادمة في مدينة بنغازي.

Advertisements

هذا وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة بين 14 و16 أبريل الجاري في مدينة غدامس، غربي ليبيا.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.