كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيا الحوثي تقطع الإنترنت مجدداً عن الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر يمنية، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية قطعت خدمة الإنترنت مجدداً عن محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكدت مصادر يمنية محلية، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية عاودت فصل خدمة الإنترنت بشكل تام على المحافظة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم الجمعة.

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وأوضحت المصادر، أن "توقيف الخدمة يصحبه مضاعفة الميليشيا لخروقاتها بالقصف الصاروخي العشوائي للتجمعات المدنية في أماكن متفرقة من المحافظة".

وتأتي هذه الإجراءات، بعد أيام من إعادة خدمة الإنترنت عقب أشهر من التوقف الكلي للشبكة بالمدينة.

وفي مطلع نوفمبر قطعت الميليشيا خدمة الإنترنت بصورة كاملة مع تقدم قوات الجيش الوطني اليمني في محافظة الحديدة، قبل أن تتدخل الأمم المتحدة لوقف هذا التقدم باتجاه المدينة، وتوقيع اتفاق في السويد يتضمن انسحاب الميليشيا من المدينة.