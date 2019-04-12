كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تطارد ميليشيات حزب الله (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت "مداد نيوز" إن الولايات المتحدة الأمريكية تحارب أذرع إيران الإرهابية، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات أميركية جديدة على شبكة لبنانية، لاتهامها بتبييض أموال تجارة المخدرات لصالح ميليشيا حزب الله.

وأدرجت الخزانة الأميركية اللبناني، قاسم شمس، وشركة صرافة يملكها باسم "شمس للصيرفة"، على قائمتها السوداء، مرجعة ذلك لاستغلال الشركة في غسيل أموال بارونات المخدرات.

كما اتهمت الحكومة الأميركية الشبكة بتبييض عشرات ملايين الدولارات من أموال المخدرات حول العالم شهرياً، وتسهيل شركة الصرافة نقل الأموال للميليشيا اللبنانية.

