"المسماري": هنالك دول تدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا

دعا المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، المجلس الانتقالي في السودان للتعاون من أجل محاربة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الجمعة، أن هنالك دول تدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا، مؤكدا الاستمرار في معركة طرابلس لطرد الميليشيات من العاصمة.

ودعا المسماري المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لوقف دعم بعض الأطراف لتنظيم القاعدة والميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.