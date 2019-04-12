كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النواب الليبي: قطر وتركيا ترغبان فى استمرار حالة الفوضى فى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي إن قطر وتركيا ترغبان في استمرار حالة الفوضى في ليبيا خاصة أن بلادنا دولة غنية وقليلة السكان ولديها ثروات كبيرة، مشيرًا إلى أن استقرار الدولة الليبية لن يمكنهما من الحصول على ثروات بلادنا.

وأنتقد "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أدانة قطر تدخل الجيش الليبي لإنقاذ العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية، معلقًا: "حاجة غريبة".

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن معظم مرتكبي الأعمال الإرهابية في ليبيا يذهبون إلى تركيا ليجدوا الحماية هناك، مؤكدا أن تركيا وقطر تدعمان جماعات مسلحة للسيطرة على السلطة في ليبيا.

