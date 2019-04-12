كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صالح": الدول المعترضة على عمليات الجيش الليبي في طرابلس تناصر الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي إن هناك بعض الدول تتدخل في الشأن الليبي، لأن لديهم مصلحة في سيطرة فئة معينة من الليبيين على الحكم، واستمرار الفوضى في البلاد.

وأضاف "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الجيش لا يسعى للاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس أو عسكرة الدولة كما يتردد، وإنما لإخراج الجماعات المسلحة.

وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن طريق الوصول إلى الحكم في ليبيا عن طريق الانتخابات الليبية وصناديق الاقتراع فقط لا غير، منوهًا إلى أن الدول المعترضة على عمليات الجيش في طرابلس تناصر جماعة الإخوان.

ولفت رئيس مجلس النواب الليبي إلى أن الميليشيات سهلت الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

