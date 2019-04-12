كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تدرس حظر أكياس البلاستيك فى 2025 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أنّ روسيا قد تحظر تمامًا استخدام الأكياس البلاستيكية بحلول عام 2025، وفقًا لمبادرة صديقة للبيئة اقترحها عضو بارز في مجلس النواب بالبرلمان الوطني.

وفي رسالته إلى نائب رئيس وزراء روسيا، أكد النائب فاسيلي فلاسوف، أنه بسبب بطء معدل تحللها، تشكل الأكياس نالبلاستيكية "قضية أساسية" فيما يتعلق بمشكلة التلوث في البلاد وأنها تصبح "أكثر حدة كل عام ".

Advertisements

ووفقًا لمنظمة السلام الأخضر، يتم استخدام حوالي 26 مليار كيس بلاستيكي في روسيا كل عام.

ويعتبر فلاسوف أنّ فرض حظر كامل على الأكياس البلاستيكية تدبيرًا مناسبًا" لمعالجة المشكلة، وأكد في خطابه "أنا مقتنع بأن هذه الفترة الانتقالية ستكون كافية لإعداد الاقتصاد لذلك".