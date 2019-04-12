عاجل – قرعة “كان” 2019 تضع “الأسود” في مجموعة “الموت” رفقة الكوت ديفوار

أسفرت قرعة بطولة كأس إفريقيا للأمم 2019، التي ستنطلق شهر يونيو المقبل في الملاعب المصرية، عن تواجد المنتخب المغربي في مجموعة صعبة.

وسيلعب المغرب دور مجموعات كأس إفريقيا، في المجموعة الرابعة ، إلى جانب منتخبات الكوت ديفوار، جنوب إفريقيا، وناميبيا

وقد جاءت قرعة دور المجموعات، على الشكل التالي:

المجموعة الأولى: مصر – زيمباوي – أوغندا – الكونغو الديموقراطية –

المجموعة الثانية: بوروندي – مدغشقر – غينيا كوناكري – نيجيريا

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المجموعة الثالثة: تانزانيا – كينيا – الجزائر – السينيغال

المجموعة الرابعة: ناميبيا – جنوب إفريقيا – الكوت ديفوار – المغرب

المجموعة الخامسة: أنغولا – موريتانيا – مالي –

المجموعة السادسة: غينيا بيساو – بنين – غانا-

ويعرف نظام البطولة الجديد، مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16) كما يرافقها أفضل 4 منتخبات محتلين المركز الثالث.