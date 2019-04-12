عبر عدد من عشاق كرة القدم الإفريقية، من مختلف البلدان العربية، عن امتعاضهم من مراسيم قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والتي استغرقت وقتا طويلا، واستنفدت صبر الملايين من عشاق المستديرة.
وانطلقت مراسيم القرعة منذ الساعة الخامسة والنصف من عشسة اليوم الجمعة، ومازالت مستمرة لحدود اللحظة، دون المرور للحظة المهمة التي ينتظرها الجميع.
وقد تخلل هذا الحفل مجموعة من الخطابات، من مسؤولين رياضيين وسياسيين، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الفنية الطويلة، الممجدة لمصر.
وشبه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الاحتفالات بـ”مسلس مكسيكي” و “مهرجان خطابي مصري”، بسبب استغراقها لوقت طويل، وتحوبل المراسيم لعرض ممل.
كانت هذه تفاصيل خبر سخط إفريقي وعربي على مراسيم قرعة الـ”كان”.. معلقون: “تحول لمسلس مكسيكي ومهرجان خطابي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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