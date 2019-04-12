عرض الفنان المغربي، سعد المجرد، مساء يوم الثلاثاء الماضي، على المحكمة الجنحية في باريس، بخصوص تهم الإعتداء الجنسي الموجهة إليه.
وكشفت صحيفة “لوموند الفرنسية”، اليوم الجمعة أن المجرد جرى عرضه يوم الثلاثاء الماضي، وفق ما صرح به محاميه.
وأكدت الصحيفة أن المشتكية بالمجرد طالبت عبر محاميها بإعادة تكييف التهمة الموجهة إلى المجرد من الإغتصاب إلى الإعتداء الجنسي، والتعنيف.
وكان المجرد البالغ من العمر 34 عاما قد خضع في أكتوبر 2016 لأول مرة للتحقيق بالعاصمة باريس بتهمة الاعتداء الجنسي على الفرنسية لورا بريول، قبل أن تظهر مشتكيات أخريات.
كانت هذه تفاصيل خبر لمجرد يقف مرة أخرى أمام محكمة باريس.. والمشتكية تطالب بتكييف التهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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