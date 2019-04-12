العثماني: لا تعديل حكومي في الأفق والتصويت على المالكي “إلتحام للبيجيدي”

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وجود أي تعديل حكومي مستقبلا، معتبرا أن ما نُشر بخصوص ذلك مجرد اختلاقات وأكاذيب.

وفي كلمة أمام أعضاء حزبه بمجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، قال العثماني “نرى ما ينشر في وسائل الإعلام من أمور الكثير”، نافيا أن يكون قد عرض على الأمانة العامة للحزب، أسماء الأشخاص الذين سيغادرون الحكومة، مشددا على أن هذا الأمر لم يكن لا في الأمانة العامة، ولا في اجتماعات الأغلبية.

وأكد العثماني أن الإشعات تلاحق حزبه ” اليوم كتبوا أن الرميد عندو مدارس فرنسية خاصة بحي الرياض .. أنا باقي ماتصلتش بيه نكولو يرحم باك دوك المدراس نقسموهوم .. ماكاينش هاد المدارس وهي مجرد أكاذيب”.

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من جهة أخرى عبر العثماني عن شكره لأعضاء فريقه بمجلس النواب بعد جلسة التصويت على رئيس المجلس، بعد ظهر اليوم والتي أفضت إلى إعادة انتخاب الإتحادي، لحبيب المالكي.

واعتبر العثماني في كلمته أن التزام أعضاء الفريق بقرار الأمانة العامة للحزب، بالتصويت على المالكي كان ردا “على جميع الأوهام والتشويشات، والإختلاقات التي تحاول أن تبين أن فريق العدالة والتنمية منقسما، متصارعا، أو تبين وجود إنقسام في الحزب”، مشددا على أن “التصويت يبين أن الفريق متلاحم مع الأمانة العامة”.

من جهة أخرى اعتبر العثماني أن حزبه يشتغل بشكل عادي وليس مشغولا ولا مهووسا بانتخابات 2021 لأنها لازالت بعيدة.