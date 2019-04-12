قال الفنان الكوميدي الشاب، مهدي بلعياشي، إنه إلى حدود الساعة، لم يستلم مستحقاته من شركة “طاليس برود”، التي يجمعه معها عقد، لم يلغ بعد، بسبب تعنت طاليس.
وأبرز مهدي بلعياشي أن طاليس لم يطرده من مجموعته، وإنما لم يعد هناك تفاهم بينهما حول طريقة العمل، لذلك قرر الانفصال عن المجموعة، والمشاركة في برنامج “ستاند آب”.
وسلط بلعياشي، في حديثه مع “اليوم24″، الضوء على الدور الكبير، الذي أصبح يلعبه “الويب” في إبراز موهبة الكوميديين المبتدئين في ظل عدم وجود فرص للظهور على شاشة التلفاز.
يذكر أن مهدي بلعياشي شارك في افتتاح مهرجان أسفي للضحك، يوم الأربعاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مهدي بلعياشي: “طاليس مجراش عليا.. وشركته ترفض منحي مستحقاتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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