للمرحلة الثالثة على التوالي.. إيطاليا تحكم سيطرتها على طواف لنكاوي الماليزي

حقق الإيطالي سيموني بيفيلاكوا من فريق نيري سيتولي الفوز بالمرحلة السابعة من طواف لنكاوي للدراجات في ماليزيا والتي جرت في مدار مغلق بجزيرة لنكاوي لمسافة بلغت 106،8 كيلومتر .

وبهذا الفوز أصبحت إيطاليا البلد الوحيد الذي استطاع دراجوها الفوز بثلاثة من المراحل السبعة التي أقيمت في النسخة الحالية مقابل مرحلتين لأستراليا ومرحلة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا .

وتمكن 5 دراجين في مرحلة اليوم من التقدم عن بقية متسابقين لمسافة طويلة قبل أن يتم اللحاق بهم تباعا وكان الكندي نيكولاس زوكوسكي آخر متسابق تم اللحاق به قبل 5 كيلومترات من النهاية .

وفي الكيلومترات الأخيرة اشتد الصراع بين عدة دراجين وفرق حاولوا فرض أسلوبهم في المقدمة كما حاول الجزائري يوسف رقيقي بدوره التصدر لفترة لكن الرغبة القوية لعدد كبير من المنافسين في الفوز قلبت كل الخطط لرقيقي وفريقه، واكتفى البطل الجزائري يوسف رقيقي المركز السابع خلال المرحلة الحالية.

واستغل فريق نيري سيتولي الصراع بين الفرق التي اعتادت تصدر الطواف في مراحله الستة السابقة، ليقود هجوما أعطى في النهاية لأحد أعضائه وهو سيموني بيفيلاكوا الفوز أمام اليوناني شارالامبوس كسترانتاس والأسترالي غراي ويغينس بنفس المعدل الزمني لكل منهم.

وجاء ترتيب الدراجين في المرحلة السابعة كالتالي:

1- الإيطالي سيميوني بيفيلاكوا: ساعتين و17 دقيقة و 59 ثانية

2- اليوناني شارالامبوس كسترانتاس

3- الأسترالي غراي ويغينس

على صعيد الترتيب العام حافظ الأسترالي بنجامين ديبال على الصدارة رغم دخوله في المركز 34 في نفس توقيت الفائز .

1- الأسترالي بنجامين ديبال ( سابورا ) : 26 ساعة و 58 دقيقة و11 ثانية

2- الكولومبي هرنان أغيير ( أكاديمية أنتربرو ) : بفارق 27 ثانية

3- الأمريكي كيغن سويربول (فويدز برو ) : بفارق 50 ثانية

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وحافظ الأمريكي ترافيس مكابي على صدارة ترتيب النقط لمتسابقي السرعة والقميص الأزرق السماوي ووسع الفارق عن مطارده المباشر ل18 نقطة .

1- الأمريكي ترافيس مكابي ( فلويدز برو ) : 80 نقطة

2- الماليزي صالح محمد حاريف (ترينغانو ) : 62 نقطة

3- الإيطالي ماتيو بيلوتشي ( أندروني ) : 55 نقطة

كما حافظ الأسترالي أنغوس ليونس على صدارة ترتيب القميص الأحمر المخصص للدراجين المتسلقين ليوسع الفارق عن منافسيه خلال المرحلة السابعة بعدما أضاف لرصيده 12 نقطة كاملة .

1- الأسترالي أنغوس ليونس (أوليفرس ريال فورد ) :59 نقطة

2- الأسترالي بنجامين ديبال ( سابورا ) : 25 نقطة

3- الكولومبي هرنان أغيير ( أكاديمية أنتربرو ) 24 نقطة

وحافظ فريق فلويدز برو الكندي على صدارته للترتيب العام للفرق بفارق دقيقة و8 ثواني عن فريق سابورا الماليزي وحل فريق فينو أستانا الكازاخستاني في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و59 ثانية .