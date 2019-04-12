أكد الناخب الوطني هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، عزم “أسود الأطلس” المنافسة على لقب كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام شهر يونيو المقبل في الديار المصرية، مشددا على أن “المغرب دائما ما ينافس على الألقاب”.
وفي تصريح لقناة “أون تي في” المصرية، على هامش القرعة التي ستقام بعد قليل في منطقة الأهرامات بمصر، قال الناخب الوطني إن “المنتخب المغربي دائما ما يشارك في هذه المنافسة من أجل المنافسة على التتويج باللقب، وهذا هو هدفنا بالتأكيد في النسخة المقبلة”.
وشدد الفرنسي، في المناسبة ذاتها، على أن “كان” 2019 القادم ” سيكون مختلفا تماما عن النسخ الماضية، لأنها ستعرف منافسة 24 منتخبا بدلا عن 16، بالإضافة إلى إجرائها في فصل الصيف، بدلا عن شهر يناير وهو الأمر الذي أفضله شخصيا”.
ورفض رونار التعليق عن القرعة، وقال بأنه سيتحدث عنها بعد معرفة المنافسين وليس قبل ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر رونار: “المغرب دائما ما ينافس على لقب “الكان” وأفضل لعب البطولة في الصيف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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