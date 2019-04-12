السودان: بن عوف يستقيل من منصبه رئيسًا للمجلس العسكري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خضع وزير الدفاع السوداني، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عوض بن عوف، في بيان متأخر ليل الجمعة، لتظاهرات الشارع وأعلن تنازله عن منصبه وتكليفه الفريق أوّل عبد التفاح عبد الرحمن خلفًا له.

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