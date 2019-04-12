القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق هبوعيل أم الفحم في مباراة القمة أمام هبوعيل باقة الغربية بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية. وجرت أحداث المباراة على استاد "السلام" في أم الفحم، وسط حضور الآلاف من المشجعين. وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الفريق الفحماوي بهدف مبكر أحرزه اللاعب معمر قراقرة بعد مرور 5 دقائق على بداية اللقاء. وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 83 أضاف اللاعب محمد شاكر جبارين الهدف الثاني لهبوعيل أم الفحم، وفي الدقيقة 87 اختتم اللاعب تايمور أفيطان الأهداف بهدف ثالث لصالح الفريق الفحماوي. Advertisements ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب هبوعيل باقة الغربية، راؤول غارشوموف، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 81. واحتفل لاعبو ومشجعو الفريق الفحماوي عقب نهاية المباراة بالصعود بشكل رسمي إلى مستوى الدرجة الممتازة، وسط أجواء كرنفالية واحتفالية مميزة. وبهذا الفوز رفع هبوعيل أم الفحم الصاعد إلى مستوى الدرجة الممتازة رصيده من النقاط إلى 61 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد هبوعيل باقة الغربية عند 48 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هـ. أم الفحم يُسقط هـ. باقة ويحتفل بالصعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.