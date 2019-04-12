انت الان تتابع تفاصيل خبر أطباء السودان: ارتفاع ضحايا أحداث الخميس إلى 16 قتيلاً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 09:48 مساءً - أعلنت لجنة أطباء السودان (نقابية/ معارضة)، ارتفاع عدد ضحايا أحداث الخميس في البلاد إلى 16 قتيلاً، إثر وفاة ثلاثة جرحى متأثرين بإصاباتهم.

وقالت لجنة الأطباء، في بيان، اليوم الجمعة: "ارتفاع عدد ضحايا المجلس العسكري إلى 16 قتيلاً في أقل من يومين".

واعتبرت اللجنة أن ذلك يدل على أن المجلس العسكري "امتداد للنظام ولجنته الأمنية، التي قتلت المتظاهرين طوال الأشهر الماضية".

وأضافت "ارتقت أرواح محمد علي (64 عاماً)، بعد إجراء عملية استكشاف إثر إصابته بطلق ناري في البطن بأحداث مدينة كسلا (شرق)".

كما توفي "عبد الكريم أحمد، متأثراً بطلق ناري في الصدر أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم".

وأفادت أن "الشهيد الثالث من منتسبي قوات الشعب المسلحة (الجيش)، إثر إصابته أمام مقر قيادة الجيش".

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وفجر الجمعة أعلنت اللجنة مقتل 13 شخصاً برصاص قوات النظام، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، يوم الخميس.

جاء ذلك في بيان للجنة المعارضة، أوضحت فيه أن قتيلين سقطا في العاصمة الخرطوم.

وعقب إعلان عزل الرئيس عمر البشير، يوم الخميس، حاول محتجون في عدد من المدن، اقتحام مقرات الأمن، لإطلاق سراح معتقلين سياسيين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأعلن وزير الدفاع عوض بن عوف، عبر بيان لقادة الجيش، عزل البشير واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، تنتهي بإجراء انتخابات.

كما أعلن بن عوف، حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لشهر بين الساعة 22:00 و04:00 بالتوقيت المحلي (20:00 ـ 02:00 ت.غ).

وتأتي قرارات بن عوف، عقب احتجاجات يشهدها السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، بدأت منددة بالغلاء قبل أن تتحول إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.