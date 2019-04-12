انت الان تتابع تفاصيل خبر المجلس العسكري السوداني يؤجل اجتماعه مع القوى السياسية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 09:48 مساءً - أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، تأجيل اجتماعه مع القوى السياسية في البلاد إلى أجل غير مسمى.

وأكدت وكالة "رويترز" أن المجلس العسكري قرر تأجيل اللقاء الذي كان مقرراً عقده اليوم مع عدد من القوى السياسية السودانية، دون ذكر أي تفاصيل أو أسباب للتأجيل.

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وكان المجلس العسكري الذي يرأسه وزير الدفاع عوض بن عوف أعلن، أمس، "اقتلاع" نظام عمر البشير، والتحفظ عليه "في مكان آمن"، كما أعلن حل المجلس الوطني ومجلس الولاية، وبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، في حين رفضت القوى السياسية خطوة الجيش واعتبرتها انقلاباً.

وفي وقت لاحق أبدى المجلس استعداده لتقليص المرحلة الانتقالية، وفقاً للظروف الأمنية والسياسية في البلاد.

وجدد تجمع المهنيين السودانيين، و"حزب الأمة القومي"، اليوم الجمعة، رفضهما لبيان وزير عوف "جملة وتفصيلاً"، مطالبين الجيش بتسليم السلطة فوراً لحكومة مدنية انتقالية كأحد الشروط الواجبة النفاذ.