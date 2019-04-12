انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يهدد الجنائية الدولية برد قوي إذا استهدفت أمريكا وإسرائيل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 09:48 مساءً - توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن "أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أيا من حلفائها سيعرضها لرد قوي".

ووجه ترامب، في بيان رئاسي، تحذيراً للمحكمة من محاولة مقاضاة المواطنين الأمريكيين أو الإسرائيليين على خلفية شكوى قدمها الفلسطينيون تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات "إسرائيل" بحقهم.

كما رحب ترامب بقرار المحكمة رفض طلب للتحقيق في شبهات جرائم حرب تلاحق جنود وعناصر استخبارات أمريكيين خدموا في أفغانستان.

وبينما وصف الرئيس الأمريكي محكمة الجنائيات الدولية بـ"غير الشرعية"، اعتبر رفض المحكمة طلب التحقيق في جرائم القوات الأمريكية في أفغانستان "انتصاراً دولياً كبيراً".

وأضاف أن "موقف الولايات المتحدة يتمثل في التزامها بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية حين يتعلق الأمر بالمواطنين الأمريكيين".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب مدّعيتها العامة فاتو بنسودة، بفتح تحقيق في "جرائم حرب" وأخرى "ضد الإنسانية"، يشتبه بأن قوات من الجيش الأمريكي ارتكبتها في أفغانستان.

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ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن قضاة الجنائية الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، قولهم في نص القرار، إن التحقيق "لن يخدم العدالة".

وبرر القضاة موقفهم بأنه "من غير المرجح أن ينجح التحقيق والملاحقة القضائية، لأنه من غير المتوقع أن يتعاون المتورطون، بما في ذلك الولايات المتحدة وقادة الحرب الأفغان".

يأتي القرار بعد أسبوع فقط من سحب واشنطن تأشيرة دخول بنسودة، رداً على تحقيق قد تجريه بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.

وفي نوفمبر 2017، أعلنت بنسودة، أنها ستطلب من القضاة إذناً بفتح تحقيق حول جرائم حرب يشتبه في أنّها ارتكبت في إطار الصراع الأفغاني (القوات الحكومية وحركة "طالبان" المسلحة)، وخصوصاً من قبل الجيش الأمريكي.

وفي مارس الماضي، هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن سترفض منح تأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية، الذين يحققون في مثل هذه المزاعم ضد القوات الأمريكية أو حلفائها.

و"الجنائية الدولية"؛ هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، وتعتبر الولايات المتحدة من البلدان غير الموقعة على اتفاقية "روما" المؤسسة للمحكمة، فيما تعتبرها عدد من دول العالم بأنها مؤسسة غير حيادية وتتعامل مع القضايا بازدواجية وانتقائية، كما ترضخ أحياناً للضغوط الدولية وترفض قضايا جنائية يفترض أن تجري تحقيقاً فيها.