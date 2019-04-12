انت الان تتابع تفاصيل خبر العراق يتسلم 200 من عناصر "داعش" الموجودين بسوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 12 أبريل 2019 09:48 مساءً - أعلنت مصادر أمنية أن الجيش العراقي تسلم اليوم الجمعة، 200 من مواطنيه الأعضاء في تنظيم "داعش" الموجودين في الجانب السوري.

وقال الضابط في شرطة الأنبار (غرب) النقيب أحمد الدليمي: إن "قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصاراً بـ(قسد) سلمت قوة من الجيش العراقي اليوم 200 عراقي منتمين لتنظيم "داعش".

وأوضح الدليمي لوكالة "الأناضول" أن عملية تسليم عناصر "داعش" تمت شمال مدينة القائم 400 كم غرب الرمادي (مركز محافظة الأنبار).

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وأضاف الدليمي: إن "هذه تعتبر الدفعة الرابعة التي يتم استلامها من الإرهابيين العراقيين المتواجدين لدى قوات قسد السورية".

ولفت إلى أن "عدد العناصر الذين تم استلامهم لغاية الآن 680 إرهابياً".

وسبق أن تسلمت القوات العراقية ثلاث دفعات من عناصر "داعش" العراقيين من الجانب السوري خلال الأسابيع الماضية، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

وفر العديد من عناصر "داعش" العراقيين من البلاد إلى سوريا بسبب كثافة العمليات العسكرية، التي أعقبها تحرير كامل الأراضي العراقية من التنظيم المتطرف منها استعادة محافظة الأنبار نهاية 2017.