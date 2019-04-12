شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة جديدة لقطر.. نائب السراج ينشق ويعلن تأييده للجيش الليبي والان مع التفاصيل

أعلن علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقالته من المجلس، معللاً ذلك بانفراد فايز السراج باتخاذ القرارات.

وقال القطراني وفي بيان صدر عنه اليوم، إن سلوك السراج الذي تُحركه المليشيات، لن يقود ليبيا إلا إلى مزيد من المعاناة والانشقاق، مثمنا في الوقت ذاته تقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس، من أجل تخليصها من سيطرة التنظيمات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة، مؤكدًا أن السراج خرق الاتفاق السياسي الليبي بانفراده بممارسة اختصاصات المجلس بتحريض من هذه المليشيات التي تعمل تحت إمرته.

وتؤكد الخطوة التي أقدم عليها القطراني، أن الحمدين ومليشياته المسلحة باتا اليوم في وضع لا يحسدان عليه، فالتقدمات التي يحققها الجيش الليبي في طرابلس تشير إلى أن نهاية هذه العمليات سوف تكون في صالح قوات المشير خليفة حفتر.

وعكس بيان الاستقالة الذي صدر عن الرجل الثاني في المجلس الرئاسي الليبي، الروح الانهزامية التي تُخيمعلى الأجواء العامة بين مقاتلي طرابلس اليوم، في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي، فضلاً عن أنه يشير إلى اتجاه المعارك في طرابلس لصالح تحريرها واستعادة السيطرة عليها من قِبل الجيش.

ويأتي بيان القطراني في وقت يخوض فيه الجيش الليبي معركة حاسمة ضد مليشيات طرابلس المدعومة من تنظيم الحمدين القطري، ما يعني أن انسحاب قيادي بحجم القطراني يمثل صفعة على وجه تميم بن حمد، قبل السراج وباقي قيادات مليشيات طرابلس.