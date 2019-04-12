شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض في ليبيا والان مع التفاصيل
حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من تفشي أمراض معدية بسبب المياه غير النظيفة وفرار السكان من القتال الدائر قرب العاصمة الليبية طرابلس.
وأكدت المنظمة أن لديها إمدادات طارئة تكفي المستشفيات والمنشآت الصحية هناك لنحو أسبوعين.
وقال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا "بعد أسبوع من القتال لقي 75 شخصاً حتفهم وأصيب 323 شخصاً منهم 7 مدنيون قتلوا و10 أصيبوا".
وأضاف أن المنظمة سلّمت المستشفيات مستلزمات إسعاف وأدوية، مضيفاً "تكفي تلك الإمدادات أسبوعين في المرحلة الخطيرة".
ولفت إلى أنه حتى الآن فر 6 آلاف شخص من القتال، إلا أن منظمة الصحة لديها خطط طوارئ للتعامل مع نزوح الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف في المرحلة الخطيرة من القتال.
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