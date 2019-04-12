شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات الجيش الليبي تقصف أهدافا للوفاق في وادي الربيع والان مع التفاصيل

شن طيران الجيش الوطني غارات جوية في محور وادي الربيع جنوب طرابلس.

وقالت مصادر إعلامية إن أهداف لعناصر الوفاق في وادي الربيع تعرضت لقصف جوي عنيف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية أن مقتل 75 وإصابة 323 شخصا في اشتباكات طرابلس.

من ناحية أخرى، أعلن علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقالته من المجلس، معللاً ذلك بانفراد فايز السراج باتخاذ القرارات.

وقال القطراني وفي بيان صدر عنه اليوم، إن سلوك السراج الذي تُحركه المليشيات، لن يقود ليبيا إلا إلى مزيد من المعاناة والانشقاق، مثمنا في الوقت ذاته تقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس، من أجل تخليصها من سيطرة التنظيمات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة، مؤكدًا أن السراج خرق الاتفاق السياسي الليبي بانفراده بممارسة اختصاصات المجلس بتحريض من هذه المليشيات التي تعمل تحت إمرته.

وتؤكد الخطوة التي أقدم عليها القطراني، أن الحمدين ومليشياته المسلحة باتا اليوم في وضع لا يحسدان عليه، فالتقدمات التي يحققها الجيش الليبي في طرابلس تشير إلى أن نهاية هذه العمليات سوف تكون في صالح قوات المشير خليفة حفتر.