شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مقاتلة حربية تقصف مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس والان مع التفاصيل

تعرض مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس لقصف الجوي اليوم الجمعة، 12/نيسان/2019.

وقالت مصادر إعلامية إن طائرة حربية قصف مطار معيتقيقة في العاصمة الليبية التي تقترب المواجهات منها.

وكانت طائرة حربية قصفت، في وقت سابق اليوم، أهدافا لعناصر الوفاق في منطقة وادي الربيع.

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إلى ذلك، أعلن علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقالته من المجلس، معللاً ذلك بانفراد فايز السراج باتخاذ القرارات.

وقال القطراني وفي بيان صدر عنه اليوم، إن سلوك السراج الذي تُحركه المليشيات، لن يقود ليبيا إلا إلى مزيد من المعاناة والانشقاق، مثمنا في الوقت ذاته تقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس، من أجل تخليصها من سيطرة التنظيمات الإرهابية والمليشيات الإجرامية المسلحة، مؤكدًا أن السراج خرق الاتفاق السياسي الليبي بانفراده بممارسة اختصاصات المجلس بتحريض من هذه المليشيات التي تعمل تحت إمرته.

وتؤكد الخطوة التي أقدم عليها القطراني، أن الحمدين ومليشياته المسلحة باتا اليوم في وضع لا يحسدان عليه، فالتقدمات التي يحققها الجيش الليبي في طرابلس تشير إلى أن نهاية هذه العمليات سوف تكون في صالح قوات المشير خليفة حفتر.