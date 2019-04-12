شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله: ما يقوم به حفتر مطلب ليبي وطني ومؤيد دوليا والان مع التفاصيل

وتؤكد الخطوة التي أقدم عليها القطراني، أن الحمدين ومليشياته المسلحة باتا اليوم في وضع لا يحسدان عليه، فالتقدمات التي يحققها الجيش الليبي في طرابلس تشير إلى أن نهاية هذه العمليات سوف تكون في صالح قوات المشير خليفة حفتر.

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