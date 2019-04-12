شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل وإصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال شرق غزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استشهد طفل فلسطيني وأُصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع؛ جراء قمع جنود الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية في الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد الطفل ميسرة موسى علي أبو شلوف جراء إصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه قناصة الاحتلال شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن أكثر من 66 مواطناً فلسطينياً أُصيبوا بالرصاص الحي والاختناق بينهم 15 طفلاً و6 فتيات ومسعفان، جراء مهاجمة قوات الاحتلال حشود المواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية المتواصلة للأسبوع الرابع والخمسين على التوالي، على مقربة من السياج الحدودي شرق القطاع.