ليبيا.. 8 آلاف نازح من طرابلس والأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تسبب القتال الدائر حول العاصمة الليبية طرابلس جراء هجوم المشير خليفة حفتر، في تضاعف عدد النازحين، ليتخطى 8 آلاف نازح في الـ48 ساعة الماضية، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
يأتي ذلك في وقت، تزداد فيه، مخاوف المدنيين في المناطق المنكوبة على أرواحهم ونقص الإمدادات، وفقاً لبيان صادر عن الوكالة الأممية اليوم الجمعة.
وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف، ريبال ليبلانك، في مؤتمر صحافي، أن “الأمم المتحدة الخليج 365 الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين بالوصول إلى خدمات الطوارئ، بمن فيهم الجرحى، في مناطق النزاع”.
وأسفر القتال الدائر جنوب العاصمة الليبية منذ أسبوع عن مقتل 75 شخصاً على الأقل (7 منهم من المدنيين) و323 مصاباً، وفقا لما أفاد به ممثل منظمة الصحة العالمية، سيد جعفر حسين.
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