شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة بريطانييْن بتهمة محاولة تكرار «مجزرة» نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بدأت محكمة “ليدز كراون” البريطانية محاكمة اثنين ينتميان إلى اليمين المتطرف، اليوم الجمعة، بعدما وجهت لهما تهمة التشجيع على شن هجمات إرهابية ضد المسلمين في المملكة المتحدة.

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ووجهت لهما اتهامات بنشر بيانات لمجموعة من المواطنين يُشاركون في مجموعة على تطبيق “واتساب”، تدعى “الميليشيا المسيحية البيضاء”، تحدثوا في دردشة جماعية، حول فعل شيء مشابه لما تم تنفيذه خلال الهجمات التي شنها إرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، في 15 مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 50 مسلماً.

ويواجه المتهم الأول مورغان سيلز (19 عاماً) من سكان مدينة ساوث شيلدز 8 تهم تتعلق بجمع الوثائق والتعليمات المتعلقة بالإرهاب، تتضمن صنع المتفجرات وتفخيخ السيارات؛ وفق ما ذكر موقع BBC الإخباري.

أما زميله غابريال لونغو (26 عاماً) من وست سوسيكس فيواجه 4 تهم أخرى تتعلق أيضاً بجمع ونشر وثائق تشجع على الإرهاب، فيما توقعت النيابة أن تستمر محاكمة الإرهابيين أسابيع عدة.