ترامب: ندرس إرسال مهاجرين غير شرعيين إلى المدن الملاذ

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صحة المعلومات التي تحدثت عن أن البيت الأبيض بحث إرسال مهاجرين غير شرعيين قيد الاحتجاز إلى ما تسمى بـ "المدن الملاذ" والتي لا تتعاون مع سلطات الهجرة في تعقب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد.

وقال ترامب ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية ، "نظرا لحقيقة أن الديمقراطيين غير راغبين في تغيير قوانين الهجرة الخطيرة للغاية، فنحن وكما ورد، ندرس بجدية وضع المهاجرين غير الشرعيين في المدن الملاذ فقط".

وأضاف "يبدو أن اليسار الراديكالي لديه دائما سياسة حدود مفتوحة وأذرع مفتوحة ، لذا فإن الخطوة ستجعلهم سعداء جدا".

يذكر أن المدن الملاذ هي مدن ومناطق لا تعمل فيها السلطات مع هيئة الهجرة والجمارك للقبض على الذين يعيشون في البلاد بصورة غير شرعية.