محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورة من ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، يظهر فيها أبناء السودان من الديانة المسيحية، وهم يظلون المسلمين أثناء أدائهم صلاة الجمعة.
وظهرت مجموعة من السودانيين المسيحيين، وهم يرفعون المظلات البلاستيكية ليقوا المسلمين من أشعة الشمس خلال صلاة الجمعة اليوم.
وقال الصحفي السوداني كمال إدريس لصحيفة "سبق" السعودية في تعليقٍ على هذه الصورة: إن "المسيحيين يشكلون مع المسلمين نسيج الشعب السوداني الواحد، دون تفريق، خاصة المسيحيين الأقباط الذين كانت لهم مواقف تاريخية صنعت تاريخ الشعب خلال سنواته الطويلة، جنبًا إلى جنب مع المسلمين".
وأشار إلى أن هذه الصورة تمحو كل الهواجس التي ظلت تزرع التفرقة خلال الثلاثين سنة الماضية وكانت سببًا في انفصال دولة جنوب السودان عن شماله؛ مما قاد البلاد لخسارة كبيرة في الموارد والسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر "الهلال والصليب ايد واحدة".. مسيحيو السودان يظلون المسلمين أثناء صلاة الجمعة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.