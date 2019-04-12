بنس يدافع عن تصريحات ترمب حول ويكيليكس

اسماء السيد - واشنطن: دافع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الجمعة عن موقف الرئيس دونالد ترمب بشأن اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان اسانج التي وصفها البعض بأنها تثير الحيرة.

وصرح بنس لشبكة "سي ان ان" أن اشادات ترمب السابقة المتكررة بويكيليكس ليست "دعما" لهذا الموقع.

واحتفى الجمهوريون بشكل عام بالقبض على اسانج الذي كان يحتمي في سفارة الاكوادور في لندن لمدة تقارب السبع سنوات، وقبضت عليه الشرطة البريطانية الخميس.

وفي أول رد فعل على ذلك، قال ترمب للصحافيين "أنا لا اعرف شيئا عن ويكيليكس. ليست ضمن اهتماماتي".

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وأثار ذلك الاستغراب لأنه وخلال حملته الانتخابية في 2016 أشاد ترمب مرارا بموقع ويكيليكس الذي تسبب قبل ست سنوات بفضيحة كبيرة بنشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأميركية السرية.

وقال في إحدى المناسبات "أنا أحب ويكيليكس" في الوقت الذي سرب الموقع رسائل الكترونية مسروقة أضرت بحملة منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون رغم الاتهامات لويكيليكس بالعمل بالتنسيق الوثيق مع الاستخبارات الروسية.

وقال بنس ل"سي ان ان" إن ترمب كان يدعم كشف المعلومات خلال الانتخابات وليس منظمة ويكيليكس نفسها".

وأضاف "اعتقد أن الرئيس يرحب دائما، مثلما تفعلون ويفعل الاعلام، بالمعلومات ... ولكن ذلك ليس دعما لمنظمة ندرك الآن أنها متورطة في نشر معلومات أميركية سرية".