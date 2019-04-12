جنيف (رويترز) - حث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة السلطات القضائية على توفير محاكمة عادلة لجوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس المحتجز في بريطانيا في الوقت الراهن والذي تطالب الولايات المتحدة بتسلمه.
وألقت الشرطة البريطانية القبض على أسانج يوم الخميس في لندن بعدما سحبت الإكوادور اللجوء الدبلوماسي الذي كانت منحته له بعد سبعة أعوام قضاها متحصنا في سفارتها.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف "نتوقع من جميع السلطات المعنية أن تكفل للسيد أسانج الحق في محاكمة عادلة بما في ذلك أي إجراءات للترحيل قد يجري اتخاذها".
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يجب أن يحصل أسانج على محاكمة عادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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