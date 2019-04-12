مأساة على المسرح.. كوميديان يفارق الحياة عقب "مزحة الموت"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-facebook.com/TheIanCognito الكوميدي البريطاني إيان كوغنيتو

وكان كوغنيتو يقدم عرضه على أحد مسارح أوكسفوردشير في بريطانيا، ليل الخميس، وحظي بإقبال جماهيري كبير.

وخلال العرض، جلس كوغنيتو على كرسي ومزح بشأن تعرضه لنوبة قلبية، وبعد نحو 10 دقائق، جلس مجددا على الكرسي وأرخى جسده لنحو 5 دقائق.

وفي غضون ذلك، اعتقد الجمهور بأن هذا المشهد هو جزء من العرض الكوميدي، وأخذوا يطلقون الضحكات حتى قرر منظم الحفل الخروج إلى المسرح والاطمئنان على الفنان.

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ومع اكتشاف الوضح الصحي الحرج، طلب المنظم الإسعاف، لكن كوغنيتو توفي على المسرح قبل نقله إلى المستشفى.

وشكل الأمر صدمة لمحبي الفنان الكوميدي المثير للجدل ولزملائه الكوميديين، الذين غرد عدد كبير منهم على "تويتر" لنعيه وتذكير الجماهير بأعماله الفكاهية.

يذكر أن كوغنيتو لم يحظ بشهرة عالمية، كون أعماله تركزت على الكوميديا الفردية على المسرح "Stand-up comedy".