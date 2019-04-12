شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عاطف عبدالجواد: التعديلات الدستورية ليست رفاهية وهدفها حماية مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيري الذي ينظمه النائب عاطف عبدالجواد، مساء اليوم الجمعة، بحضور مئات من أهالي محافظة بني سويف، بهدف الاستمتاع لملاحظات المواطنين حول التعديلات الدستورية المقترحة من 155 نائبًا برلمانيًا، ويناقشها البرلمان تنهيدًا للتصويت النهائي عليها بالمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ليعقب ذلك التصويت الشعبي في لجان الاقتراع.

ويشهد المؤتمر حضورًا ملحوظًا من الشباب، والنساء بكافة الأعمار، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الأوقاف والكنيسة ونقابة المحامين والمجلس القومى للمرأة وجامعة بنى سويف، إلى جانب الدكتور علي مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، للحديث عن التعديلات الدستورية وأهميتها وتوقيت طرحها وأسباب تخصيص المواد المقترحة للنقاش الجماهيري الموسع والاستفتاء عليها في حال إقرارها برلمانيًا.

من جانبه، قال النائب عاطف عبدالجواد، إن التعديلات الدستورية ليست رفاهية إلا أن الهدف منها حماية شباب مصر ونسائها وأرضها من عمليات الاستعمار الجديدة التي تستهدف ضرب مفاصل الدولة وتركيع مصر لقوي خارجية تهدف لإذلال الشعب المصري وهو ما نرفضه كنواب عن الشعب وكذلك ترفضه القيادة السياسية، ولهذا أري أن توعية الشعب بما يجب معالجته في الدستور الحالي هو بداية محاربة الاستعمار الجديد وإذابة جبال الثلج التي بنتها الجماعة الإرهابية ومن يقف ورائها.

وأكد "عبدالجواد"، أن الاستفتاء الشعبي علي التعديلات الدستورية هو الذي سيكشف أن الشعب المصري أكثرًا وعيًا ممن يريدون تزييف وعيه وفكره وإحداث الفتن.