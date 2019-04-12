كتب إبراهيم حسان
أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبى، أن هناك دولًا شاركت بتدريب الميليشيات الموجودة في طرابلس، والتى يقاتلها الجيش الوطنى بالعاصمة.
وأوضح المسمارى، خلال مؤتمر صحفى ببنغازى، أن الجيش يتقدم على سبعة محاور نحو طرابلس رغم مقاومة المليشيات الإرهابية، متابعا" نطالب دولا بعدم المغامرة بمصالحها الاقتصادية في ليبيا من خلال دعمها الميليشيات".
ودعا المتحدث باسم الجيش الليبى، المجلس العسكري في السودان التعاون ضد المجموعات الإرهابية حتى القضاء عليها، مؤكدا إصرار الجيش الوطنى الليبى، على الدخول إلى العاصمة...
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الجيش الليبى: نواصل التقدم نحو طرابلس تحت غطاء جوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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