عطاالله استقبل تلامذة مصابين بالتوحد من مركز الحياة في مدرسة الفرير دده

استقبل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله تلامذة "مركز الحياة" في حضانة "سانتا ماريا" في مدرسة الفرير - دده، المصابين بالتوحد، يرافقهم عدد من الاساتذة تقدمتهم ميراي مناع التي عرضت لواقع "مركز الحياة" والمعوقات التي تواجههم، إضافة الى طريقة عملهم والتقدم الذي يحرزونه، وطالبت بتقديم الدعم في شتى المجالات.
وفي المقابل أبدى عطاالله اهتمامه بمطالبهم، مؤكدا "متابعة التشريعات التي يطالبون بها في المجلس النيابي، إضافة الى العمل على توعية المجتمع إزاء التوحد لحضهم على الانخراط في المساعدة، التي قد تكون مادية او حتى من خلال العمل التطوعي".
وأثنى عطاالله على "الجهود التي يقوم بها المشرفون على مركز الحياة".
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