أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب نيكولا الصحناوي في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "​بيروت​ ستصبح الاولى كما وعدنا ويبقى الشكر لاعضاء البلدية الحاليين والسابقين للمساهمة في انجاح مشروع الملاعب الرياضية في ​المدور​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحناوي: بيروت ستصبح الاولى كما وعدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.