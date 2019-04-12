إصابة طفلين في حادث سير على طريق بخعون بالضنية

وقع ​حادث سير​ على الطريق الرئيسية التي تربط بين بلدتي ​بخعون​ وطاران مما ادى الى اصابة طفلين بجروح مختلفة وقد عمل عناصر جهاز الطوراىء والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافهما ونقلهما إلى مركز "العائلة" الطبي في ​زغرتا​ للمعالجة.

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