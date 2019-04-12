حاصباني: تضييق قدرة الحرس الثوري المادية يقلل القدرة على التعامل مع المنظمات التي يمولها

أكد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ أنه "كلما ضاقت القدرة المادية للحرس الثوري الايراني كلما ضاقت القدرة على التعامل مع الانظمة والمنظمات التي يمولها ويدعمها".

وفي حديث لقناة "الحرة" في ​واشنطن​، أوضح حاصباني أن "​النقاش​ مع ​الادارة الاميركية​ يركز على عدم تأثير ال​عقوبات​ الاميركية على مؤسسات الدولة في ​لبنان​ او على المساعدات التي تصل للدولة ومؤسساتها، من قبل ​الولايات المتحدة الاميركية​".

وأشار الى أن "ذلك قد يؤثر بشكل سلبي ويفاقم الوضع مما قد يلغي مفاعيل هذه العقوبات اذا اثرت على هيكلية الدولة، خصوصا المؤسسات الاساسية ك​القطاع المصرفي​ والمساعدات التي تأتي للجيش اللبناني. من هذا المنطلق نوضح الحاجة لعزل هذه المؤسسات وحمايتها من اي تأثيرات قد تحصل نتيجة عقوبات على اشخاص او مجموعات في لبنان".

ولفت الى ان "ما يقال في الاعلام عن موضوع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ امر غير صحيح"، واوضح ان "هناك عقوبات قد تطال اشخاصا حكما، واذا توسعت في نطاقها ستطال من يتعامل مع الحزب ومن يدعمه"، مشددا على "ضرورة ان تبقى مؤسسات الدولة على معزل من هذا الامر كي لا تتأثر الدولة التي نحاول بناءها بشكل جدي وفعال".

واعتبر انه "من الصعب تحديد الانعكاسات ولكن يمكن ان تظهر بطريقة غير مباشرة على الوضع في لبنان".