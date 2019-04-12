كنعان من واشنطن: زرعنا افكاراً ومنطقا سليما حول العودة الآمنة للنازحين

أكد النائب ​ابراهيم كنعان​ أن "موقفنا كان واضحاً خلال زيارتنا في ​واشنطن​ من ان تعزيز منطق الدولة يكون بدعم الوحدة الوطنية التي تؤمن الحماية للمؤسسات الدستورية".

وفي حديث تلفزيوني كشف كنعان اننا "زرعنا افكاراً ومنطقاً سليماً وقوياً حول العودة الآمنة للنازحين السوريين وكان هناك تفهم اميركي لذلك وهو ما سيتابع مؤسساتياً وديبلوماسياً ومن خلال التواصل مع الدول المعنية اقليمياً ودولياً".

ونوه كنعان بعمل ​السفارة اللبنانية​ في واشنطن والسفير ​غابي عيسى​ الذي حضر الارضية لاجتماعات ​الوفد اللبناني​.