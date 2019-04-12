أكد النائب ابراهيم كنعان أن "موقفنا كان واضحاً خلال زيارتنا في واشنطن من ان تعزيز منطق الدولة يكون بدعم الوحدة الوطنية التي تؤمن الحماية للمؤسسات الدستورية".
وفي حديث تلفزيوني كشف كنعان اننا "زرعنا افكاراً ومنطقاً سليماً وقوياً حول العودة الآمنة للنازحين السوريين وكان هناك تفهم اميركي لذلك وهو ما سيتابع مؤسساتياً وديبلوماسياً ومن خلال التواصل مع الدول المعنية اقليمياً ودولياً".
ونوه كنعان بعمل السفارة اللبنانية في واشنطن والسفير غابي عيسى الذي حضر الارضية لاجتماعات الوفد اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان من واشنطن: زرعنا افكاراً ومنطقا سليما حول العودة الآمنة للنازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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