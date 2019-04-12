كرم: على أهالي الكورة التحول الى ثقافة فرز النفايات من المصدر

أكد أمين سر "تكتل ​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ "أننا وقد وصلنا الى ما توقعناه وحذرنا منه منذ سنوات، فقد بدأوا باغلاق مكبات ​النفايات​ غير البيئية في الضنيه وعكار والتي اعتمدتها معظم بلديات ​الكورة​ لترسل لها المهملات من خلال شركات تتعامل مع هذه المهملات باسلوب غير بيئي وغير حضاري".

وفي تصريح له، اوضح كرم انه "علينا فورا كأهال وبلديات ومؤسسات موجودة على اراضي الكورة التحول الى ثقافة فرز النفايات من المصدر، وهذا أساس الحلول وأهمها وأفضلها، وكنا قد عملنا سابقا على تأمين معمل لفرز النفايات في ​بشمزين​ بالتعاون مع البلدية ومؤسسات انمائية وبيئية تتعاون معه 11 بلدية في الكورة، وهو يعمل على أفضل وجه، لذلك ندعو جميع اهالي الكورة وبلدياتها للبدء فورا بالفرز من المصدر والتعاون مع هذا المعمل تجنبا لتلويث بيئة الكورة أكثر مما هي ملوثة، بفعل معامل الاسمنت و​المصانع​ التي لا تراعي المعايير البيئية، على ان نعمل متكاتفين لحل شامل لمسألة النفايات".