بو صعب: سألنا شدياق عن العدد والخبرة المطلوبة للتوظيف ولم نلق جوابا

اشار وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ الى أنه "في جلسة ​مجلس الوزراء​ بالأمس واثناء البحث بالبند المتعلق بوزارة التنمية الادارية سألنا الوزيرة ​ماي شدياق​ عن عدد الاشخاص المطلوب توظيفهم وعن الكلفة المالية والخبرة ولكن لم نلق جوابا"، مؤكدا انه "لم أسرب جدول الاعمال بل تحدثت امام الاعلام ردا على شدياق".

وفي حديث تلفزيوني أكد بو صعب اننا "نريد التعاون مع ​القوات​ ولكن لا يمكنهم الحديث في الاعلام وعدم انتظار رد من جانبنا"، مشيرا الى ان "وزير العمل كميل ابو سليمان أبدى اقتناعه بما طالب به معظم الوزراء وهو تأجيل أسبوع لتمكين الوزيرة المعنية تزويد المجلس بالأجوبة الشافية".