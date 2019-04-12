حرب: تخفيف اسعار الاتصالات قد يكون الحل لاستعمال الهاتف أكثر

أكد وزير الاتصالات السابق بطرس حرب أننا "كنا نعلم بأن الانترنت سيغلب الهاتف وكنا نتوقع انخفاض عوائد الهاتف في لبنان"، مشيرا في حديث تلفزيوني الى اننا نرى بأن تخفيف اسعار الانترنت والاتصالات قد يكون حلا مناسبا لدفع المواطن لاستعمال التلفون والانترنت اكثر.
واضاف: "قد لا تعطي فكرة الغاء الـ 60 دقيقة المجانية للخط الخلوي الثابت النتيجة للوزير لان حرمان المواطنين سيخفف استهلاك الهاتف وسينعكس سلبا وليس صحيحا أن الاغنياء هم فقط من يملكون خطوطا ثابتة".
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