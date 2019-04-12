حرب: تخفيف اسعار الاتصالات قد يكون الحل لاستعمال الهاتف أكثر

أكد وزير ​الاتصالات​ السابق ​بطرس حرب​ أننا "كنا نعلم بأن الانترنت سيغلب ​الهاتف​ وكنا نتوقع انخفاض عوائد الهاتف في ​لبنان​"، مشيرا في حديث تلفزيوني الى اننا نرى بأن تخفيف اسعار الانترنت والاتصالات قد يكون حلا مناسبا لدفع المواطن لاستعمال التلفون والانترنت اكثر.

واضاف: "قد لا تعطي فكرة الغاء الـ 60 دقيقة المجانية للخط الخلوي الثابت النتيجة للوزير لان حرمان المواطنين سيخفف استهلاك الهاتف وسينعكس سلبا وليس صحيحا أن ​الاغنياء​ هم فقط من يملكون خطوطا ثابتة".