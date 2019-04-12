الصفدي: آن الاوان ان نتخطى الانقسامات ونتوحد من اجل الوطن

اشار الوزير السابق ​محمد الصفدي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه " في الذكرى على الحرب ال​لبنان​ية، آن الاوان ان نتوقف عن النظر الى الوراء والتطلع الى المستقبل بما يحمله من أمل وتحديات وان نتخطى الانقسامات ونتوحد من اجل لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه".

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