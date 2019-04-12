المجلس العسكري السوداني: ازاحة البشير ليست انقلابا

أعلن رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي في ​السودان​ الفريق اول عوض زين العابدين أن "ازاحة الرئيس ​عمر البشير​ ليست انقلابا". وفي تصريح له اثناء لقائه مع دبلوماسيين أجانب أكد زين العابدين ان "ما حصل هو انحياز الى جانب الشعب".

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