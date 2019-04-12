الخارجية اللبنانية: بجهود باسيل تم الإفراج أمس في نيجريا عن شربل عقيقي

أعلنت ​وزارة الخارجية​ في بيان لها أنه "بجهود الوزير ​جبران باسيل​ ومتابعته، تم الإفراج أمس في ​نيجريا​ عن المواطن اللبناني شربل عقيقي، وهو بصحة جيدة".

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