الرئيس اليوناني: نريد مساعدة لبنان ليتخطى الأزمة وليتمكن من معاملة اللاجئين بطريقة لائقة

أكد الرئيس اليوناني ​بروكوبيس بافلوبولوس​ انه يكن كل التقدير والاحترام للشعب ال​لبنان​ي، مشيرا الى اننا "نريد مساعدة لبنان ليتخطى هذه الأزمة وليتمكن من معاملة ​اللاجئين​ بطريقة لائقة بمساعدة ​الإتحاد الأوروبي​ وليس لوحده كما كان لبنان لفترة طويلة".

وفي حديث تلفزيوني رأى بافلوبولوس أن "الإتحاد الأوروبي لم يكن حاضرا بالقدر المطلوب وكان يجب عليه أن يكون حاضرا خلال فترة ما قبل الحرب أو في بدايتها".