الحريري: لسنا بوارد إضافة ضرائب في الموازنة بل هناك مكامن هدر لا بد من إيقافها

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أن "قرار ​المجلس الدستوري​ جمعنا ووحد ​طرابلس​ لمصلحة المرشحة ​ديما جمالي​".

وفي كلمة له خلال لقائه كوادر الماكينة الانتخابية لـ"تيار المستقبل" في فندق كواليتي، أوضح الحريري أن "المنطقة الاقتصادية الوحيدة اليوم ستكون في طرابلس ونقطة على السطر".

ولفت الى أنه "يجب علينا ان نتمسك بسياسية ​النأي بالنفس​ اكثر من اي وقت مضى"، مشيراً الى أن "​مؤتمر سيدر​ هو مؤتمر اساسي من اجل الانماء في كل المناطق اللبنانية".

وأوضح "أننا لسنا بوارد إضافة ضرائب في ​الموازنة​ بل هناك مكامن هدر في الدولة لا بد من إيقافها".