أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن "قرار المجلس الدستوري جمعنا ووحد طرابلس لمصلحة المرشحة ديما جمالي".
وفي كلمة له خلال لقائه كوادر الماكينة الانتخابية لـ"تيار المستقبل" في فندق كواليتي، أوضح الحريري أن "المنطقة الاقتصادية الوحيدة اليوم ستكون في طرابلس ونقطة على السطر".
ولفت الى أنه "يجب علينا ان نتمسك بسياسية النأي بالنفس اكثر من اي وقت مضى"، مشيراً الى أن "مؤتمر سيدر هو مؤتمر اساسي من اجل الانماء في كل المناطق اللبنانية".
وأوضح "أننا لسنا بوارد إضافة ضرائب في الموازنة بل هناك مكامن هدر في الدولة لا بد من إيقافها".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: لسنا بوارد إضافة ضرائب في الموازنة بل هناك مكامن هدر لا بد من إيقافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.