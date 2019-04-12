أقدم مجهولون على الاعتداء على مكتب المرشح للانتخابات الفرعية ​عمر السيد​ في ​باب التبانة​، وقاموا بتكسير زجاجاه ومحتوياته، كما إعتدوا بالضرب على المدعو أحمد باكيش أثناء تواجده داخل المكتب، ما استدعى نقله الى المستفى للمعالجة.وحضرت ​القوى الامنية​ الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون إعتدوا على مكتب المرشح عمر السيد في باب التبانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.