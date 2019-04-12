افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية بأن "بضع مئات من الشبان واجهوا قوات الشرطة في وسط العاصمة الجزائرية، ورموا عناصرها بقنابل ​الغاز​ التي اطلقت عليهم لتفريقهم اثر تجمع الجمعة الاسبوعي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ا ف ب: مواجهات بين محتجين والشرطة في قلب العاصمة الجزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.